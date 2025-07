incidente fra mezzi pesanti in a1 un camion esce di strada autista ferito

Un grave incidente sull’autostrada A1 a Orvieto ha coinvolto due mezzi pesanti, con uno che è uscito di strada e un autista rimasto ferito. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di estrarre l’uomo dall’abitacolo e di prestargli le prime cure. La dinamica dell’incidente e le sue conseguenze sono ancora in fase di accertamento: un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale per tutti.

Orvieto, 8 luglio 2025 – Grave incidente avvenuto poco prima delle 20 di martedì 8 luglio sull'autostrada A1 nel territorio comunale di Orvieto. Secondo le prime informazioni due mezzi pesanti sono entrati in collisione e uno è finito fuori strada. Nel tamponamento uno degli autisti è rimasto ferito. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato liberato e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto ambulanze e polizia stradale. L'autostrada è rimasta chiusa il tempo necessario per consentire l'intervento dei soccorsi in sicurezza.