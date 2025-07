in scooter contro un furgone muore mamma di 51 anni

Una tragica collisione sulla Cremasca ad Azzano San Paolo ha spezzato una vita, quella di una donna di appena 51 anni. Mentre percorreva in scooter una strada trafficata, il suo cammino si è interrotto all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock. La vicenda ci ricorda quanto fragile sia la vita e l’importanza della sicurezza stradale.

Azzano San Paolo. Una donna di 51 anni è morta martedì sera, 8 luglio, in un tragico incidente sulla Cremasca ad Azzano San Paolo. Il dramma poco prima delle 19. La donna, residente a Cologno al Serio, viaggiava in direzione Zanica in sella a uno scooter Kymko Like, quando all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII si è scontrata contro un furgone Opel Combo proveniente dal senso opposto. La 51enne è morta, mentre il 33enne al volante del mezzo è stato soccorso in codice verde dai sanitari del 118. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco che, oltre ai rilievi, stanno prestando supporto ai familiari della vittima, compresi il marito e i due figli arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it