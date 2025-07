Wimbledon 2025 sospiro di sollievo per Sinner Coach Cahill | Sta bene

Wimbledon 2025 si anima di speranza e adrenalina: Jannik Sinner, dopo un infortunio al gomito, riceve buone notizie e si prepara con cautela per i quarti contro Shelton. La sua determinazione e il supporto dello staff sono fondamentali in questa sfida cruciale, che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Con il sorriso e una strategia solida, l’azzurro punta a superare ogni ostacolo e conquistare il sogno londinese.

Londra, 8 luglio 2025 – Buone notizie e allenamento indoor per Jannik Sinner oggi, 8 luglio, alla vigilia del match dei quarti di finale a Wimbledon contro Ben Shelton. L'azzurro, dopo l'infortunio al gomito rimediato ieri negli ottavi contro Grigor Dimitrov, stamattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica. E nel pomeriggio ha sostenuto un leggero allenamento indoor, come ha spiegato il coach Darren Cahill a Tennis Now. "Non sono preoccupatissimo", aveva detto Sinner ieri sera, dopo il match chiuso dallo sfortunato ritiro di Dimitrov, costretto ad abbandonare il campo dopo aver vinto i primi 2 set.