La vergogna della sinistra italiana al Parlamento Ue | vota no al ricordo delle vittime di Tito

La vergogna della sinistra italiana al Parlamento UE è sotto gli occhi di tutti: votare no al ricordo delle vittime di Tito, un gesto che svela le contraddizioni di chi predica memoria e giustizia solo a parole. Mentre si lanciano allarmi sul fascismo, poi si voltano dall’altra parte di fronte al sacrificio di vite innocenti durante il comunismo postbellico. Una delusione che offende la verità storica e la memoria di chi ha sofferto.

La sinistra italiana ogni giorno lancia allarmi sul fascismo e accusa la destra di non aver fatto i conti con il proprio passato, ma poi gli stessi alfieri rossi si coprono di vergogna al Parlamento europeo. Quelli che danno lezioncine sulla democrazia sono gli stessi che però votano contro la risoluzione che chiede di preservare la memoria di tutte le vittime del periodo comunista del Dopoguerra in Slovenia. Uno schiaffo a chi ha perso la vita sotto il regime Tito. Un "no" che mette la pietra tombale sulla solita ipocrisia dipinta a tinte arcobaleno. Il testo è stato approvato - grazie al sostegno delle destre europee - con 357 voti favorevoli, 266 contrari e 16 astensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La vergogna della sinistra italiana al Parlamento Ue: vota "no" al ricordo delle vittime di Tito

