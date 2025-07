Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 8 luglio

Sei curioso di scoprire i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, 8 luglio 2025? Dopo un’estrazione senza '6' o '5+1', due fortunati giocatori si sono aggiudicati quasi 80.000 euro ciascuno con i '5'. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 23,7 milioni di euro, pronti a trasformare la fortuna di qualcuno. Scopriamo insieme se questa volta la dea bendata deciderà di sorridere a te.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 8 luglio 2025. Centrati invece due '5' che vincono 79.905,86 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 23.7 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

