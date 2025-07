La lite in aeroporto le foto proibite la guerra tra bande in Libia | così Piantedosi e gli altri leader Ue sono stati cacciati da Bengasi

In un contesto di tensioni crescenti tra le forze internazionali e le fazioni libiche, un violento scontro diplomatico ha scosso Bengasi. Una discussione accesa tra l’ambasciatore dell’UE e i rappresentanti del governo locale ha portato al respingimento della delegazione europea, inclusi il ministro Piantedosi. Questa vicenda evidenzia quanto le tensioni in Libia siano ancora irrisolte e come ogni passo possa accendere nuove fiamme nel complesso scenario mediterraneo.

Sarebbe stata una ruvida discussione tra l’ambasciatore dell’Ue in Libia, Nicola Orlando, e la delegazione del governo di Bengasi ad innescare l’incidente diplomatico che ha portato al «respingimento» della delegazione Ue di cui faceva parte anche il ministro degli Interni italiano Matteo Piantedosi. È quanto spiegano in serata alle agenzie fonti informate sull’accaduto, che nelle scorse ore ha creato sconcerto, non soltanto in Italia. Secondo quanto ricostruito, dunque, né Piantedosi né alcun altro membro della delegazione italiana in visita avrebbero avuto alcun ruolo nel diverbio che ha poi mandato su tutte le furie il governo «di stabilità nazionale» guidato da Osama Saad Hammad. 🔗 Leggi su Open.online

