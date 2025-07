Brenda Lodigiani nuova conduttrice di Bake off Italia al BCT Festival | Preferisco evitare di incontrare le persone per cui faccio la parodia – Intervista video

Brenda Lodigiani, la fresca conduttrice di Bake Off Italia, conquista il pubblico con il suo entusiasmo e passione. Ospite al BCT Festival di Benevento, ci svela le emozioni e le sfide di guidare uno dei programmi più amati su Real Time. La sua energia contagiosa promette un’edizione indimenticabile, portando una ventata di freschezza e creatività nel mondo della pasticceria televisiva. Scopriamo insieme cosa rende Brenda così speciale in questa avventura entusiasmante.

Brenda Lodigiani è la nuova conduttrice di Bake off Italia, in onda su Real Time. Ospite del BCT Festival di Benevento, Lodigiani ci racconta la sua nuova avventura alla guida di uno dei programmi tv più amati del gruppo Warner Bros. Discovery. "Quando l'ho saputo sono rimasta sorpresa intanto perché sono fan del programma e lo seguivo e quindi sorpresa e poi molto felice, contenta. È una bellissima esperienza, stiamo registrando, siamo ormai a metà registrazioni e mi trovo davvero molto bene, soprattutto con i giudici, poi il vero tema era quello". – Racconta la conduttrice durate le giornate trascorse a Benevento.

