Marche ok del Consiglio al Programma lavori pubblici da 438 milioni di euro

Il Consiglio delle Marche ha dato il via libera al Programma Lavori Pubblici 2025-2027, approvato con entusiasmo e visto come un passo decisivo verso lo sviluppo regionale. Con un investimento di circa 438 milioni di euro, questa strategia mira a rinnovare infrastrutture e migliorare la qualitĂ della vita dei cittadini. Un impegno concreto per il futuro delle Marche, che promette grandi cambiamenti e opportunitĂ . La regione si prepara a trasformare questa visione in realtĂ .

La seduta del Consiglio della Regione Marche di oggi, mertedì 8 luglio, ha approvato a maggioranza al P rogramma triennale di lavori pubblici 2025 – 2027. Così come lo schema per il 2025. La proposta di atto amministrativo della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri Andrea Assenti (FdI) e Anna Casini (Pd), definisce circa 438milioni di euro di investimenti, di cui per l’annualitĂ in corso euro 82 milioni e 275 mila euro. In programma 64 interventi in beni culturali, opere stradali, opere marittime fluviali, difesa del suolo, opere amministrative direzionali ed edilizia sanitaria ospedaliera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, ok del Consiglio al Programma lavori pubblici da 438 milioni di euro

