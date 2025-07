Grande Fratello cambio epocale | Mediaset accetta le richieste di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello sta vivendo un cambiamento epocale che rivoluzionerà il modo di vivere questo iconico reality. Mediaset, seguendo le decisioni di Alfonso Signorini, ha deciso di dividere la prossima edizione in due distinte versioni: NIP e VIP/Gold. Dopo mesi di speculazioni su una maratona televisiva lunga nove mesi, il conduttore ha scelto di puntare su qualità e benessere, riducendo lo stress e le ore di diretta... e promettendo così un’edizione più innovativa e coinvolgente per il pubblico.

Alfonso Signorini non è nuovo a decisioni che scuotono l'asse televisivo di Canale 5, ma questa volta ha davvero segnato una svolta storica: il prossimo Grande Fratello sarà suddiviso in due edizioni distinte, una versione NIP e una versione VIPGold. L'indiscrezione, confermata da Dagospia, arriva dopo mesi di rumor su un reality da record lungo nove mesi. Ma il conduttore ha detto no: vuole meno stress, meno ore di diretta, e soprattutto maggiore qualità nei contenuti. La prima parte sarà quindi affidata a Simona Ventura, mentre lui tornerà in scena solo da gennaio 2026.

