Trump attacca Putin | Sta dicendo un sacco di stronzate sull’Ucraina

Donald Trump è tornato a far parlare di sĂ© con dichiarazioni esplosive rivolte al presidente russo Vladimir Putin. Durante una riunione di governo, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato senza mezzi termini: “Putin sta dicendo un sacco di stronzate sull’Ucraina”. Trump ha poi aggiunto che l’intenzione degli Stati Uniti è quella di fornire armi difensive a Kyiv, sottolineando che “Putin non sta trattando bene gli esseri umani”. Un’affermazione che evidenzia un cambiamento nel tono del presidente repubblicano, spesso accusato in passato di eccessiva indulgenza nei confronti del leader del Cremlino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it