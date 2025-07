Scuole roventi la Lega chiede contributi per condizionatori in nidi e scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna

Con l’arrivo delle temperature torride, le scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna si trovano a dover affrontare un problema urgente: il caldo insopportabile. La Lega ha deciso di intervenire, proponendo contributi pubblici per l’acquisto di condizionatori in nidi e scuole paritarie e pubbliche. Un’iniziativa che mira a garantire un ambiente più confortevole e sicuro per i nostri piccoli studenti. Ma qual è il futuro di questa proposta?

In Emilia-Romagna, la Lega ha presentato un'interrogazione alla Regione per chiedere contributi pubblici destinati all'acquisto di apparecchiature di raffrescamento nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, sia pubbliche che paritarie.

