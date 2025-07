Svelata l’entità dell’infortunio di Grigor Dimitrov a Wimbledon | i possibili tempi di recupero

Il dramma di Wimbledon ha sconvolto il mondo del tennis: Grigor Dimitrov, protagonista di una straordinaria impresa contro Jannik Sinner, è stato costretto al ritiro a causa di un grave infortunio al pettorale. Un epilogo amaro che solleva interrogativi sui tempi di recupero dell’ormai celebre talento bulgaro. Ma cosa ci attende ora? Analizziamo insieme le possibili prospettive e i prossimi passi per Dimitrov.

Un epilogo scioccante quello di ieri sera sul campo centrale di Wimbledon. Grigor Dimitrov, autore di un match fantastico contro Jannik Sinner e avanti due set a zero contro il n.1 del mondo, è stato costretto al ritiro per un problema importante al pettorale, dopo aver realizzato l’ace del 2-2 del terzo set. Il bulgaro, accasciatosi a terra, non ha potuto fare altro qualche minuto dopo che stringere la mano a un dispiaciuto Sinner e al giudice di sedia, dando seguito alla sua serie di ritiri negli Slam. Nell’immediatezza della situazione, l’ex n.3 del mondo non ha rilasciato dichiarazioni e non si è presentato in conferenza stampa, come è normale che fosse date le circostanze. 🔗 Leggi su Oasport.it