Occhio di falco ancora in tilt | Fritz e Khachanov devono rigiocare un punto

L’attenzione si accende ancora sul campo, dove un episodio controverso ha scosso il torneo: Fritz e Khachanov sono costretti a rigiocare un punto, mentre un’altra chiamata errata mette in discussione la fluidità del match tra Pavlyuchenova e Kartal. Nonostante le tensioni, Khachanov rassicura: “Non era un momento cruciale, siamo rimasti calmi.” La battaglia continua, e ogni decisione potrebbe fare la differenza nel destino di questa sfida avvincente.

Dopo il flop nel match tra Pavlyuchenova e Kartal, oggi un'altra chiamata errata nel primo game del quarto set. Khachanov: "Non era un momento cruciale, siamo rimasti calmi" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Occhio di falco ancora in tilt: Fritz e Khachanov devono rigiocare un punto

