Ben Shelton | Jannik Sinner è una macchina voglio giocare il mio miglior tennis per batterlo a Wimbledon

Tanti rumours e alla fine il mistero si dissolve: Jannik Sinner è pronto a scendere in campo e dare il massimo, determinato a superare la sfida con Ben Shelton a Wimbledon. La sua forza, resilienza e voglia di vincere sono più che mai evidenti, e questa partita potrebbe essere l’occasione perfetta per mostrare al mondo il suo vero valore. Una giornata intensa, un match che promette emozioni forti: il tennis italiano non si arrende e sogna in grande.

È stata una giornata particolarmente intensa a Londra, in attesa di capire quale fosse lo stato di salute di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sofferente ieri al gomito nell’ottavo di finale dei Championships dall’epilogo incredibile contro il bulgaro Grigor Dimitrov (ritiratosi per uno strappo al pettorale avanti di due set contro Jannik), si era presentato visibilmente preoccupato ai microfoni in conferenza stampa. Tanti rumours e alla fine il coach australiano Darren Cahill ha tranquillizzato tutti sulla forma di Jannik, che quindi domani scenderà in campo contro lo statunitense Ben Shelton. Tuttavia, il tecnico ha voluto rimarcare quanto l’altoatesino abbia perso in termini di velocità di palla (circa 10 kmh), nell’esecuzione del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ben Shelton: “Jannik Sinner è una macchina, voglio giocare il mio miglior tennis per batterlo a Wimbledon”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - shelton - macchina

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Ben Shelton aspetta la sfida con Jannik Sinner: "E' una macchina. Voglio batterlo". Questa sfida arriva forse nel miglior momento della sua forma psicofisica: "Giocherò il mio miglior tennis" https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100825/ben Vai su X

Sinner e Cobolli sfideranno rispettivamente Shelton e Djokovic per un posto in semifinale. Dopo il 2024 con Jannik e Musetti, a Londra l’Italia porta di nuovo due esponenti tra gli ultimi otto del torneo Vai su Facebook

Ben Shelton: “Jannik Sinner è una macchina, voglio giocare il mio miglior tennis per batterlo a Wimbledon”; Wimbledon, Shelton: Sinner è una macchina. Roddick fonte d'ispirazione, mi ha dato consigli; Sinner sfida Shelton ai quarti di finale: quando e dove vederla.

Wimbledon, Shelton: “Sinner è una macchina. Roddick fonte d’ispirazione, mi ha dato consigli” - Wimbledon | "Su Jannik non c'è bisogno di dire nulla", ha detto lo statunitense. Riporta ubitennis.com

Ben Shelton aspetta la sfida con Jannik Sinner: "E' una macchina. Voglio batterlo" - Ben Shelton sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner, ai quarti di finale a Wimbledon, se la risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'azzurro dovesse avere esito positivo. Secondo tennisworlditalia.com