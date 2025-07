Frattesi Juve la novità sul futuro del centrocampista spiazza tutti | gli ultimi aggiornamenti lasciano aperto questo scenario

Il futuro di Davide Frattesi si intreccia con grandi sorprese e inaspettati sviluppi. Le voci di mercato avevano alimentato dubbi sulla sua permanenza all’Inter, ma le ultime novità sorprendono tutti: il centrocampista sembra aver conquistato la fiducia del nuovo allenatore, Cristian Chivu, aprendo scenari imprevedibili. La sua posizione nel club milanese è ora più solida che mai, lasciando intravedere un futuro ancora tutto da scrivere.

Frattesi Juve, la novità sul futuro del centrocampista spiazza tutti: i dettagli sul futuro del nerazzurro. Le voci di mercato riguardanti il possibile addio di Davide Frattesi dall’ Inter erano diventate sempre più insistenti nelle ultime settimane, ma ora sembra che il centrocampista classe 1999 stia conquistando la fiducia del nuovo allenatore, Cristian Chivu, e la sua permanenza a Milano si fa sempre più probabile. Nonostante i rumors che lo accostavano a club come il mercato Juve, il Napoli e Atletico Madrid, la situazione sta cambiando e Frattesi sembra pronto a rimanere a disposizione dell’Inter per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, la novità sul futuro del centrocampista spiazza tutti: gli ultimi aggiornamenti lasciano aperto questo scenario

In questa notizia si parla di: centrocampista - frattesi - juve - novità

Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!» - Frattesi-Inter: il calciomercato si infiamma attorno al centrocampista. Secondo l'annuncio di Di Marzio, Frattesi è diventato uno dei giocatori più ambiti, suscitando l'interesse di diverse big del calcio europeo.

Frattesi Inter, si allontana la pista Juve per il centrocampista! I bianconeri hanno altre idee. Futuro del giocatore incerto Vai su X

La #Juventus cerca un nuovo centrocampista di livello Secondo Sky il primo nome sulla lista dei bianconeri è #Ederson dell’Atalanta, non tramontano però le ipotesi Frattesi (Inter) e Tonali (Newcastle) L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TR Vai su Facebook

Juve, per il centrocampo il sogno è Tonali. Novità Xhaka, ma c’è sempre Frattesi in lista; La Juve vuole fare un colpo a centrocampo; Quote Frattesi Roma e Juve: addio in vista per il centrocampista?.