Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze come si svolgeranno? DOPPIO appuntamento con QUESTION TIME Live Mercoledì 9 luglio alle 12 | 30 e alle 14 | 30

Il conto alla rovescia per le immissioni in ruolo e la scelta delle 150 preferenze per le supplenze è ufficialmente partito. Dopo l’attesa cresce il fermento tra docenti e personale scolastico, pronti a scoprire i dettagli delle prossime fasi. Non perdere il doppio appuntamento con Question Time Live, il 9 luglio alle 12:30 e alle 14:30, per essere aggiornato e chiarire ogni dubbio sulle procedure in corso.

Il conto alla rovescia per le nuove immissioni in ruolo e per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze è ormai iniziato. Dopo l’informativa ministeriale diffusa nella giornata di ieri, cresce l’attesa tra docenti e personale scolastico per conoscere tutti i dettagli sulle prossime fasi di assegnazione degli incarichi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo - supplenze - preferenze

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Immissioni in ruolo e 150 preferenze supplenze, nel pomeriggio sapremo tutto! Seguiteci in diretta! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Supplenze GPS, ruoli concorsi, domanda 150 preferenze, scioglimento riserva 2025 LE RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione; IMMISSIONI IN RUOLO 2025, GPS 2025/26, UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/2026: LA POSSIBILE TEMPISTICA- L'ESTATE ROVENTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; Scelta delle 150 preferenze per GaE e GPS, tutto pronto per compilazione istanza. Ci sarà tempo fino al 30 luglio..

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione - Nel pomeriggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito renderà note le disposizioni ufficiali per la compilazione delle 150 preferenze per le GPS. Secondo orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo, Chiara Cozzetto (ANIEF): “Serve una procedura ordinaria da GPS anche su posto comune”. Rivedi la diretta - Durante la diretta di oggi 8 luglio a margine della riunione avvenuta tra sindacati e Ministero su supplenze e immissioni in ruolo, Chiara Cozzetto, rappresentante del direttivo nazionale ANIEF, ha il ... Riporta orizzontescuola.it