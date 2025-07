Incidente a Vergiate scontro tra moto e auto | muore un ragazzo di 19 anni

Una tragedia scuote Vergiate: un giovane di 19 anni ha perso la vita in un drammatico scontro tra moto e auto, lasciando un vuoto profondo nella comunità. Mentre il conducente dell’auto, un uomo di 65 anni, è rimasto illeso, il dolore per questa perdita irreparabile si diffonde tra amici e familiari. La vicenda mette nuovamente in luce l’importanza della prudenza sulla strada e la necessità di prevenire simili tragiche fatalità.

Un giovane di 19 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Vergiate (Varese) mentre era in sella alla sua moto. Illeso il 65enne alla guida della Bmw. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vergiate, incidente tra auto e moto sul Sempione: morto 19enne - Tragedia a Vergiate, in provincia di Varese, dove un incidente tra auto e moto sul Sempione ha causato la morte di un 19enne.

