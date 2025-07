Ansia Sinner | c’è l’annuncio di Cahill dopo il problema al gomito

Le condizioni di Jannik Sinner dopo il problema al gomito durante il match contro Dimitrov attirano l’attenzione degli appassionati. Il coach Cahill ha commentato la situazione, suscitando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. In un’epoca in cui ogni dettaglio può fare la differenza, l’eventuale impatto sull’atleta è sotto stretta osservazione. Ma cosa riserveranno i prossimi giorni per il talento azzurro? La risposta si rivela ancora incerta.

Preoccupano le condizioni di Jannik Sinner dopo il problema al gomito accusato contro Dimitrov: le parole di Cahill. Jannik Sinner continua a preoccupare dopo la botta presa in caduta al gomito nel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Dimitrov. L'altoatesino è andato subito in difficoltà contro il suo avversario, che però poi è stato costretto al forfait a causa di un infortunio al pettorale. Sinner è così avanzato al prossimo turno ma ha fin da subito dichiarato di non sentirsi un vincitore del match che per lui si stava complicando parecchio. A preoccupare, ora come ora, sono però anche le sue condizioni in vista del match contro Ben Shelton.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale nonostante i problemi al gomito A rassicurare tutti è stato il suo coach Darren Cahill #janniksinner Vai su X

Il numero 1 al mondo ha chiamato un medical timeout per un problema al gomito destro, colpito durante il primo game del match. Ha poi assunto alcuni antidolorifici per cercare di alleviare il dolore Alla fine del secondo set Sinner è rientrato negli spogliatoi Vai su Facebook

Come sta Sinner? Cahill: Lavorato 20-30' indoor; Cahill e l’aggiornamento sul gomito di Sinner: “In campo per 30 minuti, tutto ok”; Sinner come sta? Annullato l'allenamento di oggi dopo l'infortunio al gomito, Cahill: «Starà bene».

Sinner come sta? Annullato l'allenamento di oggi dopo l'infortunio al gomito, Cahill: «Starà bene» - La fortuna ha baciato Jannik Sinner che ieri, sotto di due set negli ottavi a Wimbledon, ha comunque passato il turno per lo sfortunato ritiro di Grigor Dimitrov, alle prese con uno strappo alla zona. Scrive msn.com

Jannik Sinner, come sta: l'allenamento annullato e le terapie per "sfiammare" - Cresce la preoccupazione per le condizioni di Jannik Sinner alla vigilia dei quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton. Da iltempo.it