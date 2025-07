Napoli affare fatto per Beukema Operazione da 47 milioni complessivi Marchetti | Impossibile che possa saltare

Il Napoli sta per consolidare il proprio talento con l’acquisto di Beukema, un affare da 47 milioni che segna un passo importante nel mercato estivo. Con Marchetti convinto della solidità dell’operazione e Marchetti che si dice improbabile possa saltare, la società partenopea si prepara a sorprendere ancora, puntando a rafforzare il team in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: rendere Antonio Conte ancora più competitivo e pronto a sfidare le grandi d’Europa.

La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l'attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea farà