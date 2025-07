Galatasaray pronto a pagare 75 milioni per Osimhen | nuova offerta al Napoli

Il calciomercato si infiamma: il Galatasaray si prepara a sfidare il Napoli con un’offerta record di 75 milioni di euro per Victor Osimhen. I turchi accelerano deciso, puntando forte sull’attaccante nigeriano. La trattativa entra nel vivo e i tifosi sono in fermento, domandandosi se questa sarà la mossa definitiva per assicurarsi il talento di Osimhen. La sfida tra club si fa sempre più avvincente: il futuro dell’attaccante sarà al Galatasaray o resterà in Italia?

2025-07-08 20:37:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Gabriele Stragapede 08 lug 2025, 22:37 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 22:40 Il Galatasaray alza l’offerta per Osimhen al Napoli: pronti 75 milioni di euro. Il Galatasaray accelera definitivamente e in maniera importante per Victor Osimhen: è pronto, infatti, l’assalto decisivo per l’attaccante nigeriano con il vice presidente operativo della società turca, Abdullah Kavucku, che è sbarcato in Italia in queste ore per gestire la trattativa (e non solo questa) in prima persona e permettere al Gala di ottenere il sì da parte del Napoli nell’affare che riporterebbe Osimhen a giocare nuovamente – dopo l’ultima annata passata in prestito – in Super Lig turca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

