Wimbledon 2025 | Jannik Sinner rassicura i fan nessuna lesione al gomito e allenamento indoor prima dei quarti contro Shelton

Buone notizie per gli appassionati di tennis e tifosi di Jannik Sinner: il nostro campione ha superato con successo la risonanza magnetica, rassicurando tutti sulla sua condizione fisica. Dopo aver subito un colpo al gomito durante gli ottavi di Wimbledon 2025, Sinner ha potuto allenarsi in vista dei quarti contro Shelton, senza rischi di lesioni gravi. La sua determinazione e cura mettono in forse ogni timore, e l’azzurro si prepara a...

Buone notizie per Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il colpo al gomito rimediato durante il match degli ottavi di finale di Wimbledon 2025 contro Grigor Dimitrov. L’esame ha escluso lesioni gravi e l’azzurro ha potuto effettuare un leggero allenamento indoor, in vista del match dei quarti contro Ben Shelton. Il numero 1 del mondo, protagonista finora di un ottimo torneo sull’erba londinese, aveva mostrato qualche difficoltĂ dopo una caduta nel primo game del match contro Dimitrov, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista. Il colpo subito al gomito destro ha influenzato la velocitĂ di servizio e dritto, generando apprensione tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: Jannik Sinner rassicura i fan, nessuna lesione al gomito e allenamento indoor prima dei quarti contro Shelton

