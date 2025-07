Dumfries e la clausola spuntano nuove rivelazioni sulla scadenza! – Sky

Denzel Dumfries e la sua clausola contrattuale continuano a creare scalpore tra gli appassionati di calcio. Nuove rivelazioni emergono sulle tempistiche precise, svelando che la clausola sarà valida fino al 31 luglio, smentendo le voci precedenti. Dopo le recenti scoperte sulla scadenza estesa, l’attenzione si concentra sulle implicazioni di questa novità per il mercato dell’Inter. Ma quali sono i dettagli esclusivi svelati da Sky? Le risposte arriveranno a breve.

La clausola di Denzel Dumfries nel contratto con l'Inter continua a far molto parlare. Arrivano nuove e ultime rivelazioni sulle tempistiche, dopo la scoperta della scadenza prolungata fino alla fine di luglio. LA CLAUSOLA – Si è scoperto che la clausola nel contratto con l'Inter di Dumfries varrà fino al 31 luglio, e non fino al 15. Ma proprio in merito a queste tempistiche arrivano nuove rivelazioni da Sky. Il giornalista Luca Marchetti spiega: « C'è questa clausola da 25 milioni di euro, che soltanto per quest'anno – proprio perché c'era il Mondiale per Club – è stata posticipata fino a fine luglio.

In questa notizia si parla di: dumfries - clausola - rivelazioni - spuntano

