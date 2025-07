Mercato Inter terminato l’incontro in sede con l’Empoli | Franco Carboni tema di discussione? La risposta dei protagonisti

Il mercato dell’Inter continua a scaldarsi: questa volta, l’attenzione è puntata su Franco Carboni, giovane promessa argentina e protagonista di un incontro decisivo con l’Empoli presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Quali sono le reali intenzioni dei protagonisti? È solo l’inizio di una trattativa destinata a infiammare il calcio di Serie A. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa appassionante saga di mercato.

all’uscita. Giornata di trattative tra l’ Empoli e il mercato Inter, con i dirigenti toscani che hanno fatto tappa presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione. L’incontro, come riferito dalle indiscrezioni, riguarderebbe il futuro di Franco Carboni, giovane terzino sinistro argentino che la squadra milanese potrebbe cedere in prestito. Tuttavia, nonostante l’importanza della discussione, i dirigenti empolesi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulla questione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, terminato l’incontro in sede con l’Empoli: Franco Carboni tema di discussione? La risposta dei protagonisti

In questa notizia si parla di: inter - incontro - sede - empoli

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - Nico Paz, talentuoso gioiello argentino, continua a attirare l'attenzione del calcio italiano, con l'Inter che intensifica i suoi sforzi per assicurarselo.

Incontro Inter-Empoli in sede: ecco il nerazzurro che può approdare in Toscana Vai su X

Marchegiani: «Inter, con l'Empoli impegnativa! Ha un merito» - Vai su Facebook

Empoli, incontro con l'Inter per Franco Carboni; Empoli, incontro con l’Inter per Franco Carboni: si lavora a un prestito; Incontro Inter-Empoli in sede: ecco il nerazzurro che può approdare in Toscana.

Inter: incontro in sede, si chiude per il centrale - Incontro in sede con un club: possibile chiusura per il centrale ... Da news.direttagoal.it

VIDEO - I dirigenti dell'Empoli lasciano la sede dell'Inter: nessuna risposta alle domande su Franco Carboni - Nessun commento e solo qualche "ciao" da parte dei dirigenti dell'Empoli all'uscita dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione dopo l'incontro con l'Inter volto (con tutta probabilità) a discute ... Scrive msn.com