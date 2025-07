Osimhen-Galatasaray | sono ore decisive

Le ore decisive per il trasferimento di Osimhen al Galatasaray sono ormai alle porte. Abdullah Kavukçu è arrivato a Milano con un volo privato da Istanbul, simbolo delle trattative in corso. La risoluzione del prestito con il club turco di Morata potrebbe aprire le porte a un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Resta da capire se nei prossimi giorni si delineeranno anche altri incontri con l’Inter o il Napoli, per completare operazioni di mercato cruciali. La posizione...

Abdullah Kavukçu è atterrato a Milano con un volo privato da Istanbul. Al centro del suo viaggio in Italia ci sono chiaramente alcune domande di mercato. Si attende il via libera della risoluzione del prestito con il club turco di Morata prima di trasferirsi in direzione Como. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno anche altri incontri con l’Inter o il Napoli per le altre operazioni come quella di Calhanoglu e Osimhen. La posizione dell’Inter per Hakan Calhanoglu è chiara: non lascerà Milano per meno di 30 milioni di euro. La trattativa però, nel caso, dovrebbe partire prima del ritiro precampionato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen-Galatasaray: sono ore decisive

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

