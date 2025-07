Alcaraz zittisce Wimbledon | il punto che umilia Norrie è semifinale

Alcaraz zittisce Wimbledon, lasciando senza scampo Norrie in semifinale. Con una performance travolgente e un punto che umilia il britannico, il giovane spagnolo si prepara a scrivere un altro capitolo di successo sui campi londinesi. La sua forma eccezionale e la vittoria nelle ultime due edizioni lo pongono come favorito assoluto per il bis, minacciando di riscrivere ancora una volta la storia del torneo.

Dura un paio di game, i primi, il sogno della Gran Bretagna di ritrovare un proprio tennista nelle semifinali dello slam di casa: a Wimbledon l'inglese Cameron Norrie è stato letteralmente travolto da Carlos Alcaraz, che a Londra ha vinto le ultime due edizioni e complice la "strage di big" e i guai fisici di Jannik Sinner minaccia seriamente di fare il bis. Troppo in forma lo spagnolo numero 2 del ranking Atp e in rampa di lancio per tornare a essere il migliore al mondo, con proprio l'azzurro Sinner nel mirino: il fenomeno di Murcia ha giocato come il gatto con il topo e ha vinto in scioltezza in 3 set con il punteggio di 6-2 6-3 6-3.

