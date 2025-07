Francavilla uomo muore in mare mentre tenta di salvare due bambini che rischiavano di annegare

Una tragica scena si è consumata a Francavilla al Mare, dove il coraggio di Camillo Cantoli, un uomo di 55 anni, si è trasformato in una tragedia inaspettata. Tentar di salvare due bambini in difficoltà ha avuto un prezzo fatale: l’uomo ha accusato un malore mentre era in mare, e purtroppo i soccorsi sono risultati inutili. Una storia che scuote la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli e riflettere su questa drammatica perdita.

Tragedia a Francavilla al Mare: Camillo Cantoli, 55 anni, è morto mentre cercava di salvare due bambini in difficoltà in mare. L’uomo ha accusato un malore. Inutili i soccorsi. La Capitaneria era chiusa e mancava un defibrillatore nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

