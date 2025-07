Elena D’Amario entra nel Consiglio di Amministrazione della Parsons Dance | Artista di enorme importanza in Italia

Elena D’Amario, artista di grande rilievo in Italia, fa il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della prestigiosa Parsons Dance di New York. Dopo aver collaborato con la compagnia dal 2011 al 2019, la ballerina ha dimostrato un talento straordinario e una passione contagiosa per la danza moderna. La sua esperienza internazionale arricchirà certamente il team dirigente, aprendo nuove opportunità per l’arte e la cultura. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante novità.

La Parsons Dance, compagnia di danza moderna con sede a New York, annuncia l’ingresso di Elena D’Amario nel proprio Consiglio di Amministrazione. La ballerina ha collaborato con la compagnia dal 2011 al 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

