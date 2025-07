Gaza terzo round di negoziati tra Israele e Hamas | Mar Rosso gli Houthi attaccano una nave greca | uccisi tre marinai

Le tensioni globali si intensificano: dai negoziati tra Israele e Hamas al terzo round, alle minacce nel Mar Rosso con l’attacco degli Houthi contro una nave greca, fino alla disputa tra Berlino e Pechino dopo l’attacco laser cinese. Sul fronte diplomatico, Netanyahu sorprende annunciando di aver candidato Trump al Nobel per la Pace. Uno scenario complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

In questa notizia si parla di: rosso - gaza - terzo - round

Un drappo rosso sotto una culla: la protesta alla Farnesina contro i bimbi morti a Gaza. Noury (Amnesty): “Stop armi a Israele” - Un drappo rosso sangue sotto una culla rappresenta la protesta silenziosa contro le morti infantili a Gaza.

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo statunitense Donald Trump della guerra in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Il leader del Cremlino ha aperto a un terzo round di colloqui con Kiev ma ha sottolineato che Mosca no

Gaza, niente accordo nel primo round di negoziati Israele-Hamas. Netanyahu oggi da Trump alla Casa Bianca - Si è concluso con un nulla di fatto il primo giorno di negoziati indiretti a Doha tra Israele e Hamas. Si legge su ilmessaggero.it