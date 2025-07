Trump | Zohran Mamdani incapace e comunista se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa

L'opinione di Donald Trump su Zohran Mamdani e la possibile gestione comunista a New York solleva dibattiti infuocati. Mentre alcuni vedono in lui un leader incapace, altri temono un cambiamento radicale che potrebbe sconvolgere l'identità della Grande Mela. La politica, tra potenzialità e rischi, si colora di sfumature complesse e spesso contrastanti. Ma cosa succederebbe davvero se il cuore pulsante di New York cambiasse volto?

(Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2025 "Secondo me, quest'uomo non è molto capace, a parte il fatto che sa dire una buona dose di stronzate. Se un comunista viene eletto a governare New York, non potrà mai più essere la stessa cosa". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa

In questa notizia si parla di: trump - comunista - eletto - newyork

Trump accusa Harvard:Â "Harvard infiltrata dal Partito comunista cinese" - Donald Trump lancia un durissimo attacco a Harvard, accusandola di essere "infiltrata" dal partito comunista cinese.

#USA – Il presidente #Trump minaccia il candidato dem Zohran #Mamdani, nel caso venisse eletto sindaco di New York: "Non abbiamo bisogno di un comunista in questo Paese. Se ostacola le operazioni dell'ICE (agenzia federale per l'immigrazione), do Vai su X

Donald Trump è riuscito a far approvare il "Big Beautiful Bill", la legge di bilancio che aumenta la spesa per la sicurezza, per la Difesa e per la produzione energetica e taglia, invece, Medicaid e i sussidi alimentari. Il provvedimento prevede, fra le altre cose, il t Vai su Facebook

Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa SOTT; Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa; Trump: Putin è sempre gentile, ma sta dicendo un sacco di str***ate sull'Ucraina.

Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa - (Agenzia Vista) "Secondo me, quest'uomo non è molto capace, a parte il fatto che sa dire una buona dose di stronzate... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Trump minaccia di far arrestare Mamdani, candidato dem di New York - Il presidente fa sapere che, nel caso in cui, Mamdani dovesse essere eletto sindaco, se provasse a ostacolare i poliziotti nell'arresto degli immigrati irregolari lo farebbe arrestare ... Scrive msn.com