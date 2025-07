Walter Sabatini racconta | Ecco come fece Ederson a stregarmi all’Inter lo vedrei…

Walter Sabatini svela i retroscena dietro il sorprendente arrivo di Ederson all’Inter: un talento che, grazie alla sua intuizione, potrebbe diventare il protagonista della prossima stagione nerazzurra. Con la sua esperienza e passione per il calcio italiano, Sabatini ci guida attraverso le mosse strategiche che hanno portato il brasiliano nel nostro campionato. Ma quale sarà il futuro di Ederson e come cambierà lo scenario del centrocampo? Restate con noi per scoprirlo.

L'ex dirigente della Salernitana, Walter Sabatini, ha raccontato così Ederson, esprimendosi sul suo eventuale trasferimento all'Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha parlato così di Ederson, il centrocampista dell' Atalanta finito in cima alle preferenze del calciomercato Inter per il centrocampo in caso di addio di Hakan Calkhanoglu. Fu proprio Sabatini a portare in Italia il brasiliano, acquistandolo per la Salernitana nel 2022. COSA MI CONVINSE AD INVESTIRE SU EDERSON? – « Una giocata. Tanto bastò per stregarmi. Uno stop a seguire fatto in mezzo a due avversari e la corsa conseguente per andare a recuperare la palla.