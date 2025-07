Ai Mondiali tornano i russi Protesta l' ucraina Kharlan | Neutrali? Sono dell' esercito

Ai Mondiali di scherma, si accendono nuovamente i riflettori su temi caldi come le proteste russe e la posizione dell’Ucraina. La Federscherma mondiale ha deciso di ammettere come neutrali tre sciabolatrici del Cska, Velikaya, Nikitina e Gregorian, sfidando le direttive del Cio. Un gesto che solleva interrogativi sulla neutralità e sull’indipendenza nello sport internazionale, aprendo un dibattito cruciale sul ruolo delle istituzioni sportive in tempi complessi.

Nelle liste per Tbilisi la Federscherma mondiale ammette le sciabolatrici Velikaya, Nikitina e Gregorian, tesserate per il Cska. Saranno in pedana come neutrali, in contrasto con le indicazioni del Cio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ai Mondiali tornano i russi. Protesta l'ucraina Kharlan: "Neutrali? Sono dell'esercito"

Ai Mondiali tornano i russi. Protesta l'ucraina Kharlan: "Neutrali? Sono dell'esercito" - Nelle liste per Tbilisi la Federscherma mondiale ammette le sciabolatrici Velikaya, Nikitina e Gregorian, tesserate per il Cska. Si legge su gazzetta.it

Il Cio riammette russi e bielorussi: da neutrali nelle competizioni internazionali. No ai militari - Gli atleti con passaporto russo e bielorusso possono tornare alle competizioni internazionali a titolo individuale, da "neutrali", senza inno nè bandiera, ma non devono essere legati alle forze ... Lo riporta repubblica.it