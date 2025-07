Cartellino rosso per Giorgia Rossi | multa per eccesso di sensualità

Giorgia Rossi ha acceso le polemiche con un post che ha infiammato i social, attirando l'attenzione come poche altre. Il suo gesto ha suscitato un vero e proprio cartellino rosso, portando sulle cronache il tema dell’eccesso di sensualità nel mondo dello sport. Anche in tempi di attesa della ripresa calcistica, le dive italiane continuano a dominare la scena, dimostrando che il loro fascino non conosce pause. Ma fino a dove si spingeranno?

Giorgia Rossi ci ha messo il carico da novanta: la temperatura era giĂ rovente, ma dopo il post che ha condiviso il caldo è davvero insopportabile. Che la Serie A sia ferma o meno, poco importa. Anche quando il campionato è in stand-by, infatti, le dive del calcio italiano riescono sempre e comunque a stare al centro della scena. E non ci riferiamo solo a Diletta Leotta, che pure resta il personaggio piĂą amato e al tempo stesso emblematico del mondo del pallone nostrano. Stavolta è di Giorgia Rossi che vogliamo parlare, volto noto del giornalismo calcistico italiano e anche, oramai, donna amatissima ad ogni latitudine.

