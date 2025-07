Fiorentina | Kean Galatasaray pronto con 52 milioni Lunedì ritiro al Viola Park Pioli apre gli allenamenti ai tifosi

La Fiorentina si prepara a una nuova stagione ricca di aspettative: Kean pronto al Galatasaray per 52 milioni e il ritiro al Viola Park, con Pioli che apre le porte ai tifosi, come avveniva a Moena. Un segnale forte di vicinanza e passione, per vivere insieme ogni momento di questa avventura sportiva. È il momento di sostenere la squadra in un clima di entusiasmo e unità, pronti a scrivere nuove pagine di storia viola.

Non è ancora arrivato ufficialmente, Stefano Pioli, ma il segnale ai tifosi viola l’ha già mandato: da lunedì la Fiorentina andrà in ritiro al Viola Park, ci sarà un allenamento al giorno aperto ai tifosi. Come succedeva a Moena. L’allenatore vuole la gente vicina alla squadra, vuole che la nascita della nuova stagione abbia testimoni . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Kean, Galatasaray pronto con 52 milioni. Lunedì ritiro al Viola Park. Pioli apre gli allenamenti ai tifosi

La Fiorentina inizierà il ritiro pre-campionato, in vista della stagione 2025-26, lunedì 14 luglio all’interno del “Rocco B. Commisso Viola Park”. ?La prima squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, la mattina a porte chius Vai su X

