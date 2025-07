La sinistra italiana si copre ancora di vergogna | Pd M5S e Avs votano contro il ricordo delle vittime del comunismo di Tito

La sinistra italiana si copre ancora di vergogna: il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita il governo sloveno a riconoscere le vittime del comunismo di Tito e a promuovere un adeguato ricordo. Tuttavia, sorprendenti sono stati i voti contrari di Pd, M5S e AVS, che hanno respinto queste richieste fondamentali. È ora di affrontare con coraggio il passato e onorare la memoria di quei martiri, perché il loro ricordo non deve essere cancellato.

Onorare la memoria delle vittime dei crimini comunisti del dopoguerra, esaminare gli archivi segreti per accertare le responsabilità , impegnarsi per il recupero delle salme dalle foibe slovene e garantire una degna sepoltura e il ricordo di quei martiri. Sono alcune delle richieste rivolte al governo sloveno dal Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione nella quale si deplora anche la decisione del 2023 di abolire la Giornata nazionale della memoria per le vittime della violenza comunista. La risoluzione, votata nella plenaria di Strasburgo, 357 voti favorevoli, 266 contrari e 16 astensioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it