Accoltellamento in centro a Ravenna | Si picchiavano in strada poi il caos

Una serata che avrebbe dovuto essere tranquilla si è trasformata in un crescendo di tensione e paura nel cuore di Ravenna. Tra via Matteotti, via Cavour e Porta Adriana, un violento scontro tra giovani ha culminato in un accoltellamento, suscitando shock tra passanti e commercianti. Una scena che rimarrà impressa nella memoria della città, mentre le autorità indagano sulle cause di questa escalation di violenza. La comunità si chiede ora come garantire sicurezza e serenità nelle sue strade più iconiche.

Ravenna, 8 luglio 2025 – Tensione altissima nella serata di oggi nel cuore di Ravenna, dove un giovane è rimasto ferito in un accoltellamento avvenuto tra via Matteotti, via Cavour e Porta Adriana. La scena si è sviluppata in più fasi, sotto gli occhi increduli di passanti e commercianti, tra le 21 e le 21.30, in una zona centrale e frequentata, a pochi metri da piazza del Popolo e dal mercato coperto. A dare l’allarme è stata una ragazza, testimone di una rissa in via Matteotti. “Erano in quattro, si picchiavano in mezzo alla strada – racconta – poi c’è stato il caos, urla, qualcuno è scappato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento in centro a Ravenna: “Si picchiavano in strada, poi il caos”

