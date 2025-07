Fiorentina | Kean Galatasaray pronto con i 52 milioni Lunedì ritiro al Viola Park Pioli apre gli allenamenti ai tifosi

La Fiorentina si prepara a una stagione all’insegna dell’entusiasmo e della vicinanza tra squadra e tifosi. Con l’arrivo di Kean e un’offerta da 52 milioni dal Galatasaray, il club si sta rinnovando per affrontare le sfide future. Lunedì, al Viola Park, si aprirà il ritiro con allenamenti quotidiani aperti al pubblico, un segnale chiaro di come Pioli voglia coinvolgere i supporters e creare un legame forte con la città.

