Europei Femminili 2025 | a Ginevra l’arte celebra il futuro del calcio femminile con un’opera di Saype nel Parc La Grange

L’opera – intitolata “Le Sentier des Possibles” – trasforma il verde del Parc La Grange in un suggestivo sentiero di speranze e sogni, celebrando il talento e la passione delle donne nel calcio. Un ponte tra arte e sport che invita a riflettere sul futuro di uno degli sport più amati e in continua crescita in Europa, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di Ginevra e dei suoi visitatori.

Nel cuore di Ginevra, una delle città protagoniste degli Europei Femminili 2025, arte e sport si incontrano in modo sorprendente grazie a una spettacolare installazione realizzata nel Parc La Grange, a pochi passi dallo Stade de Genève. È qui che l'artista francese Saype (Guillaume Legros) ha dato vita a un'opera d'arte temporanea, capace di emozionare migliaia di visitatori e appassionati di calcio provenienti da tutta Europa. L'opera – visibile dall'alto in tutto il suo impatto scenico – raffigura una bambina intenta a disegnare i contorni di un campo da calcio con un gessetto. Un'immagine semplice ma potente, simbolo del futuro del calcio femminile, della creatività e della speranza.

