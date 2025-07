marche la farmacia dei servizi compie due anni

La Farmacia dei Servizi delle Marche compie due anni, un traguardo importante che testimonia il suo impegno nel garantire salute e benessere alla comunità. Con oltre 24.000 prestazioni sanitarie erogate, questa innovativa iniziativa sta rivoluzionando l’assistenza territoriale. Ieri sera, a Jesi, durante l’evento “La Farmacia per dare risposte,” sono stati condivisi i successi e le sfide di questo progetto pionieristico, che promette di continuare a fare la differenza.

Oltre 24mila prestazioni sanitarie erogate in due anni dalle farmacie marchigiane: è il bilancio tracciato ieri sera a Jesi in occasione dell'evento "La Farmacia per dare risposte – 2 anni di sperimentazione nei servizi. Progetto Mimosa: la farmacia in campo", promosso per i due anni dall'avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi nelle Marche. L'incontro si è svolto all'Auditorium di Farmacentro e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il presidente nazionale di Federfarma Marco Cossolo e il presidente di Federfarma Marche Marco Meconi.