prato detenuto trasmette video in diretta dal carcere

Scandalo nel carcere di Prato: una lunga perquisizione di sette ore ha portato al sequestro di utensili artigianali e dispositivi illegali, alimentando sospetti di attività illecite tra i detenuti. La procura indaga su possibili connessioni criminali e violazioni che mettono in discussione la sicurezza e la gestione dell’istituto. Un'azione decisa che potrebbe svelare nuovi retroscena sulla criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nelle carceri italiane.

È durata circa sette ore la nuova perquisizione, odierna, disposta dalla procura nel carcere di Prato. Ci sono stati nuovi sequestri che proverebbero le varie illegalità indagate dagli inquirenti pratesi. Nel Reparto di Alta Sicurezza, dove ci sono anche detenuti di criminalità organizzata, sono stai trovati utensili artigianali, in particolare, una lama affilata e tre cacciaviti, caricabatterie per telefoni cellulari (sono due usb-c per telefono android), cuffie bluetooth e una cuffia per dispositivo cellulare. Inoltre a un detenuto sono state trovate scarpe con doppiofondo funzionale a occultare, verosimilmente, droga. 🔗 Leggi su Iltempo.it