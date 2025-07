Mercato Juve 75 milioni per strappare l’obiettivo ai bianconeri | cifre folli di quel club per convincere il giocatore a lasciare la Serie A Ultime

Il mercato estivo si infiamma con una cifra da capogiro: 75 milioni di euro, il prezzo che il Galatasaray è pronto a mettere sul tavolo per strappare Victor Osimhen al Napoli. Una proposta che potrebbe rivoluzionare le strategie di Juventus e altre big italiane, puntando su uno degli attaccanti più desiderati del calcio europeo. La posta in gioco si fa sempre più alta, e l’epilogo di questa suggestiva telenovela è ancora tutto da scrivere.

