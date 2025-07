Jannik Sinner come sta | l' allenamento annullato e le terapie per sfiammare

La situazione di Jannik Sinner preoccupa gli appassionati di tennis: l'allenamento è stato annullato e le terapie anti-infiammatorie sono in corso, mentre cresce l'ansia per le sue condizioni in vista dei quarti di Wimbledon contro Ben Shelton. Il problema al gomito, scaturito da una scivolata nel primo game degli ottavi, ha condizionato il suo percorso e ora mette a rischio la sua prestazione. La sfida si avvicina, e tutti sperano in un suo pronto recupero.

Cresce la preoccupazione per le condizioni di Jannik Sinner alla vigilia dei quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton. Il problema al gomito, rimediato dopo esser scivolato nel primo game degli ottavi, lo ha condizionato per tutto il match contro Grigor Dimitrov, vinto grazie al ritiro del bulgaro, e continua ad affliggere il numero uno al mondo anche nelle ore che precedono la sfida contro il tennista statunitense, 'giustiziere' agli ottavi di Lorenzo Sonego. Il giocatore altoatesino ha effettuato una risonanza in mattinata e aveva regolarmente prenotato un campo alle 16 per allenarsi e testare le proprie sensazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Jannik Sinner, come sta: l'allenamento annullato e le terapie per "sfiammare"

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - allenamento - annullato

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Jannik #Sinner ha ricevuto notizie rassicuranti sulle condizioni del suo gomito, dopo gli esami di stamattina, ma è stato annullato l'allenamento fissato per le 16 (le 17 italiane) di questo pomeriggio. #Wimbledon Vai su X

Il dolore al gomito non dà tregua a Jannik Sinner: annullato l'allenamento alla vigilia del quarto di finale a Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon: annullato allenamento di Sinner che poi gioca al coperto. Alcaraz e Fritz in semifinale; Sinner, infortunio al gomito preoccupa: cancellato allenamento a Wimbledon!; Sinner cancella l'allenamento di oggi a Wimbledon: le condizioni dopo l'infortunio al gomito.

Jannik Sinner, come sta: l'allenamento annullato e le terapie per "sfiammare" - Cresce la preoccupazione per le condizioni di Jannik Sinner alla vigilia dei quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton. Si legge su iltempo.it

Sinner come sta? Annullato l'allenamento di oggi dopo l'infortunio al gomito, Cahill: «Starà bene» - La fortuna ha baciato Jannik Sinner che ieri, sotto di due set negli ottavi a Wimbledon, ha comunque passato il turno per lo sfortunato ritiro di Grigor Dimitrov, alle prese con uno strappo alla zona. Segnala msn.com