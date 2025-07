Juventus Next Gen quale futuro per Sersanti? Un club di Serie A ha manifestato interesse | le ultimissime

Il futuro di Alessandro Sersanti, talento della Juventus Next Gen, si fa sempre più incerto. Il giovane centrocampista, che dopo un’esperienza con la Reggiana potrebbe approdare in Serie B con il Lecce, sta attirando l’attenzione di diversi club di categoria superiore. Con il mercato in fermento, resta da capire se questa possa essere la svolta decisiva per la carriera di Sersanti, pronto a lasciare la Juve per una nuova avventura tra alte sfere del calcio italiano.

Juventus Next Gen, quale futuro per Sersanti? Tutti i dettagli sul futuro del giovane centrocampista. Il Lecce ha messo nel mirino Alessandro Sersanti, giovane centrocampista classe 2002 di proprietà della Juventus Next Gen, che dopo una stagione con la Reggiana potrebbe essere pronto a una nuova avventura in Serie B. Stando alle indiscrezioni riportate da Daniele Longo su X, la squadra salentina ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore, dimostrando interesse per un suo possibile trasferimento. Juventus Next Gen, il percorso di Sersanti fino ad oggi. Alessandro Sersanti è cresciuto nel settore giovanile della sua città, Grosseto, prima di fare il salto al calcio professionistico con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, quale futuro per Sersanti? Un club di Serie A ha manifestato interesse: le ultimissime

Juventus Next Gen, il giovane Sersanti ha mercato in B: il centrocampista piace al Modena - Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 della Juventus Next Gen, ha mercato in Serie B. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Juventus Next Gen, c'è la fila in B per Sersanti: cinque club interessati al centrocampista - Alessandro Sersanti è uno dei pezzi pregiati della Juventus Next Gen ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal bianconero per la prossima stagione. Come scrive tuttomercatoweb.com