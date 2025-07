Christian Abbiati l’ex portiere rossonero compie oggi 48 anni!

Christian Abbiati, l'ex estremo difensore dei rossoneri spegne 48 candeline, ricordato sempre dai tifosi come una bandiera del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Christian Abbiati, l’ex portiere rossonero compie oggi 48 anni!

? #Milan: Buon compleanno a #CristianAbbiati! L’ex portiere rossonero compie oggi gli anni: simbolo di fedeltà e grinta tra i pali, protagonista di tanti trionfi indimenticabili! Auguri, leggenda! ? #ForzaMilan #Abbiati #MilanHistory Vai su X

48 anni di Christian Abbiati: un portiere, un baluardo, un pezzo di storia rossonera. Sempre lì, tra i pali, quando serviva un miracolo. Sempre lì, a difendere la porta del Diavolo con la calma di chi non tradisce mai. Non un semplice numero 1: un uomo silenzios Vai su Facebook

Christian Abbiati, che fine ha fatto l'ex portiere del Milan: la concessionaria di Harley-Davidson e la tv spaccata a San Siro; Abbiati oggi lavora in una concessionaria di moto: Sono un altro rispetto all'Abbiati calciatore; Christian Abbiati sostiene Allegri come allenatore ideale per ricostruire il Milan.

