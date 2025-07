Sabatini pronostica la prossima Serie A | Il mercato della Juve sarà difficoltoso dopo le centinaia di milioni sperperati in un anno

Sandro Sabatini lancia un allarme sulla prossima Serie A, evidenziando le sfide che attendono la Juventus. Dopo aver analizzato le strategie delle rivali e i recenti investimenti ingenti, il giornalista sottolinea come il mercato dei bianconeri si profili complicato e difficile da gestire. La Juventus dovrà affrontare ostacoli significativi per rilanciarsi, ma questa sfida potrebbe rappresentare anche una svolta decisiva per il suo futuro.

Sabatini pronostica la prossima Serie A: tutte le dichiarazioni del giornalista sulle mosse dei bianconeri. Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato.com la prossima Serie A soffermandosi anche sul mercato Juve. Di seguito un estratto delle sue parole PAROLE – «Passata in rassegna l’Inter, le altre si raggruppano nelle ambizioni juventine messe a dura prova da un mercato che sarà difficoltoso, dopo le centinaia di milioni sperperati un anno fa. Prendendo Juric, allievo sì ma pure brutta copia dell’originale Gasp, anche l’Atalanta corre il rischio di interrompere la propria crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini pronostica la prossima Serie A: «Il mercato della Juve sarà difficoltoso, dopo le centinaia di milioni sperperati in un anno»

