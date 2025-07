Marche Acquaroli | I cittadini sono al primo posto non le fibrillazioni

In un clima di rinnovato impegno e unità, le Marche si proiettano verso un futuro in cui i cittadini sono al centro delle decisioni. La volontà condivisa da tutte le forze politiche del centrodestra è di mettere da parte le fibrillazioni per concentrarsi sulla crescita e il benessere della comunità. Così come affermato dal rappresentante regionale, l’obiettivo è portare a termine le ultime questioni dell’agenda politica, sempre con il massimo rispetto e attenzione alle esigenze dei marchigiani.

“ Ad emergere in maniera forte è che c’è la volontà da parte di tutte le forze di far prevalere l’interesse dell’unione del centrodestra, l’unità del centrodestra. Così come i risultati e mettere, sempre, al primo posto l’interesse dei cittadini marchigiani e quindi la volontà di portare a termine quelle che sono le ultime questioni che rappresentano l’agenda del Consiglio regionale e della Giunta”. A dirlo, a margine del Consiglio regionale, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito al passaggio dell’assessora Chiara Biondi dalla Lega a Forza Italia. Passaggio eseguito domenica anche dalla consigliera Monica Acciarri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Acquaroli: "I cittadini sono al primo posto, non le fibrillazioni"

