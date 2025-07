Philips sconta lo spazzolino perfetto | pulizia sonica come dal dentista -40%

Se desideri un sorriso più brillante e una pulizia professionale ogni giorno, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Lo spazzolino Philips Sonicare 6100, con il suo innovativo sistema sonico, garantisce risultati da dentista nel comfort di casa tua. Completa l’ordine al volo e trasforma la tua routine di igiene orale: un sorriso sano e splendente ti aspetta!

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare 6100 è l’ideale per chi desidera migliorare la propria routine di igiene orale. Disponibile a un prezzo promozionale di 101,99€ (con uno sconto del 40% rispetto al prezzo iniziale di 169,99€), rappresenta un equilibrio tra tecnologia avanzata e cura del sorriso. Completa l’ordine al volo Ricco di funzionalità, per una pulizia dei denti impeccabile. Questo spazzolino con tecnologia sonica si distingue per la sua capacità di raggiungere ben 62.000 movimenti al minuto, un valore che lo rende altamente efficace nel rimuovere la placca, con una performance fino a dieci volte superiore rispetto agli spazzolini manuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net