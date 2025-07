Tiro con l’arco | Italia attardata nelle qualificazioni del compound in Coppa del Mondo a Madrid

A Madrid, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco ha acceso i riflettori sui protagonisti del compound. Mentre l’India brilla con Rishabh Yadav, l’Italia fatica a brillare nelle qualificazioni, con Gubbini e Michea che cercano di risalire la china. Una gara appassionante che promette emozioni anche nelle fasi successive. Scopriamo come si sono svolti i dettagli di questa importante competizione internazionale.

A Madrid si è aperta la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco. Sul campo di gara spagnolo è andato in scena il ranking round, a 72 frecce, dell'arco compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Qualificazioni compound maschili A primeggiare è stato l'indiano Rishabh Yadav, con lo score di 716 punti. In casa Italia invece ci sono da registrare il 27esimo posto di Lorenzo Gubbini (703), il 31esimo posto di Michea Godano (anche lui a 703) e il 42esimo posto di Elia Fregnan (700). Nella classifica a squadre, India prima a 2135, Italia 11esima a 2106. Qualificazioni compound femminili Anche in questo caso il ranking round dice India con Jyothi Surekha Vennam che fa segnare un ottimo 715.