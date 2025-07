Non c’è pace per la Fiorentina | doppia pista dall’estero per Kean piovono milioni

La Fiorentina si trova al centro di un vero e proprio muro di fuoco: da una parte, l'interesse crescente da club stranieri per Kean, dall'altra, un'offerta da milioni pronti a scuotere il mercato. La pressione si fa sentire, e i tifosi si chiedono come la squadra possa resistere a questa tempesta di voci e tentativi. Ma la vera sfida è ancora tutta da vivere: riuscirà la Fiorentina a mantenere il suo gioiello?

La Fiorentina è sotto attacco: il bomber viola è ambito non solo dai club italiani ma anche dagli stranieri ed ora c'è un problema di non poco conto. Avete presente quei pugili alla corda che vengono presi a pugni e provano a resistere fino al suono della sirena di fine round? La Fiorentina, in un'immagine un po' "allargata" può essere vista così. Si sta difendendo con le unghie e con i denti, anche se in questo caso può solo poco. Magari può accendere un cero a San Giovanni Battista, il santo patrono di Firenze, e poco altro.

