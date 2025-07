Wimbledon 2025 | nuovo errore dell’arbitro elettronico durante il match Fritz-Khachanov Crescono le polemiche sulla tecnologia arbitrale

Wimbledon 2025 si sta trasformando in un palcoscenico di polemiche, questa volta alimentate da un nuovo errore dell’arbitro elettronico durante il match tra Fritz e Khachanov. L’incidente ha riacceso i dubbi sulla affidabilità della tecnologia che dovrebbe garantire imparzialità e precisione, ma che ancora una volta ha messo in discussione il suo ruolo nel mondo del tennis. La domanda è: fino a quando questa situazione potrà perdurare?

Nuova bufera su Wimbledon 2025: l' arbitro elettronico fa di nuovo cilecca, alimentando dubbi e polemiche sull' affidabilità del sistema che ha sostituito i giudici di linea. L'ultimo episodio è avvenuto nei quarti di finale del tabellone maschile tra Taylor Fritz e Karen Khachanov, quando un errore del sistema ha costretto l'arbitro in sedia, Louise Azemar-Engzell, a far ripetere il punto nel game d'apertura del quarto set sul Campo 1. Il sistema ha erroneamente segnalato un 'fault' su un dritto perfettamente valido dello statunitense Fritz, generando confusione tra pubblico e giocatori. Il sospetto è che il software stesse ancora monitorando il servizio anziché lo scambio in corso, sbagliando completamente la valutazione del colpo.

