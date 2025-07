Giulia e Pierpaolo di nuovo insieme | il gesto che vale più di mille parole

Giulia e Pierpaolo di nuovo insieme: un gesto che vale più di mille parole, riaccende i cuori dei loro fan e testimonia il loro affetto autentico. Dopo mesi di lontananza, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati, condividendo un momento di gioia e speranza. Lui, tra teatri e avventure televisive, e lei, sempre al suo fianco, dimostrano che l’amore può superare qualsiasi distanza. La loro storia continua a sorprenderci, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme! Per la felicità dei fan, i due ex volti del Grande Fratello Vip si sono riabbracciati dopo diversi mesi di lontananza. Lui, dopo aver girato i teatri interpretando Rocky, è stato scelto come inviato speciale de L'Isola dei Famosi 2025. Pierpaolo si è ritrovato così a tornare in TV, questa volta in un ruolo inedito per lui, svolto in Honduras. In Italia, Giulia l'ha sempre sostenuto e l'atteso fino a ora, insieme al loro piccolo Kian. Pretelli non è subito rientrato in Italia dopo la finale del reality show condotto da Veronica Gentili, ma ha trascorso prima del tempo a Miami.